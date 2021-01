Modric, rinnovo in arrivo: «Siamo nella direzione giusta» – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Luka Modric annuncia di essere molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid: queste le parole del croato Luka Modric ha annunciato di essere molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid. Queste le parole del centrocampista croato. «Il rinnovo di Ramos? Voglio il meglio per Sergio, perché è mio amico. Non mi posiziono da nessuna parte. E’ un problema di Sergi o del club, come è un problema il mio con il club. Non riesco a posizionarmi, sono problemi di tutti. Il rinnovo è sulla strada giusta? Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose, ma non posso dire di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lukaannuncia di essere molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid: queste le parole del croato Lukaha annunciato di essere molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid. Queste le parole del centrocampista croato. «Ildi Ramos? Voglio il meglio per Sergio, perché è mio amico. Non mi posiziono da nessuna parte. E’ un problema di Sergi o del club, come è un problema il mio con il club. Non riesco a posizionarmi, sono problemi di tutti. Ilè sulla strada? Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose, ma non posso dire di più». Leggi su Calcionews24.com

