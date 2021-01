Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale scrive ai questori (Di giovedì 14 gennaio 2021) Potenzialmente è un colpo mortale alle organizzazioni criminali di tutta Europa. Per effetto del regolamento Ue 2018/1805, dal 19 dicembre 2020 i provvedimenti di congelamento e confisca di beni mafiosi emessi dall’autorità giudiziaria possono essere riconosciuti – e quindi applicati – in tutti i Paesi dell’Unione. Ciò significa che in occasione di operazioni internazionali per colpire la Mafia, la magistratura non avrà più le armi spuntate a causa dei diversi approcci normativi all’antiMafia dei vari Stati membri. Per questo, nei giorni scorsi la direzione centrale Anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, ha inviato una circolare per chiarire ai questori la nuova procedura. Esulta il Movimento 5 stelle a Bruxelles: “Grazie ai nostri emendamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Potenzialmente è un colpo mortale alle organizzazioni criminali di. Per effetto delUe 2018/1805, dal 19 dicembre 2020 i provvedimenti di congelamento e confisca di beni mafiosi emessi dall’autorità giudiziaria possono essere riconosciuti – e quindi applicati – in tutti i Paesi dell’Unione. Ciò significa che in occasione di operazioni internazionali per colpire la, la magistratura non avrà più le armi spuntate a causa dei diversi approcci normativi all’antidei vari Stati membri. Per questo, nei giorni scorsi la direzione centrale Anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, ha inviato una circolare per chiarire aila nuova procedura. Esulta il Movimento 5 stelle a Bruxelles: “Grazie ai nostri emendamenti ...

fattoquotidiano : Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale… - soleterramare : RT @fattoquotidiano: Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale scr… - Herbert403 : Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale… - LaSabri05506139 : RT @fattoquotidiano: Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale scr… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia sequestri Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue Il Fatto Quotidiano Chieti, mafia: confiscati beni per 1 milione di euro a noto pregiudicato

Immobili, società commerciali ed una ditta individuale sequestrati a 39enne della Guardia di Finanza di Chieti e dalla Questura di Chieti ...

La mafia si nutre di povertà. L’ottavo Report della Caritas che fa il punto sugli effetti della pandemia nel territorio fiorentino

“La mafia si nutre di povertà. Illegalità e povertà: due volti che si intrecciano nei mesi del Covid-19”. È il tema dell’ottavo Report sugli effetti dell’emergenza sanitaria, elaborato da Caritas Fire ...

Immobili, società commerciali ed una ditta individuale sequestrati a 39enne della Guardia di Finanza di Chieti e dalla Questura di Chieti ...“La mafia si nutre di povertà. Illegalità e povertà: due volti che si intrecciano nei mesi del Covid-19”. È il tema dell’ottavo Report sugli effetti dell’emergenza sanitaria, elaborato da Caritas Fire ...