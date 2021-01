Lazio, Inzaghi: “Peserà l’assenza dei tifosi nel derby. Vogliamo vincere per svoltare” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Roma: "La Roma è un'ottima squadra con un allenatore che stimo molto. Penso che la mia Lazio però non sia da meno: dovremo avere corsa, aggressività e determinazione. vincere domani vorrebbe dire tre vittorie di fila, un obiettivo che non abbiamo ancora mai raggiunto in questa stagione, sarebbe la svolta". Sarà un derby diverso e senza spettatori: "Peserà tantissimo, come sta pesando da dopo il lockdown. Ho alcuni giocatori che avrebbero bisogno del pubblico in tribuna. Per quanto riguarda Immobile e Luis Alberto dall'infermeria mi dicono che saranno a disposizione".caption id="attachment 1058151" align="alignnone" width="6192" Inzaghi, getty/caption ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il tecnico dellaSimoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia delcon la Roma: "La Roma è un'ottima squadra con un allenatore che stimo molto. Penso che la miaperò non sia da meno: dovremo avere corsa, aggressività e determinazione.domani vorrebbe dire tre vittorie di fila, un obiettivo che non abbiamo ancora mai raggiunto in questa stagione, sarebbe la svolta". Sarà undiverso e senza spettatori: "tantissimo, come sta pesando da dopo il lockdown. Ho alcuni giocatori che avrebbero bisogno del pubblico in tribuna. Per quanto riguarda Immobile e Luis Alberto dall'infermeria mi dicono che saranno a disposizione".caption id="attachment 1058151" align="alignnone" width="6192", getty/caption ...

SkySport : Gattuso e Inzaghi senza voce dopo Udinese-Napoli e Parma-Lazio: 'Sembriamo Cosmi' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lazio, #Inzaghi: 'Luis Alberto e Immobile ci saranno, Correa da valutare. Contenti per Lulic'ù - Fprime86 : RT @CorSport: #Inzaghi: 'Il #derby si vince con il cuore. Vinciamo per la svolta!' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #lazioroma #derby #Inzaghi ' #Lulic punto di riferimento. #Lazio, voglio corsa e aggressività' - AnsaRomaLazio : Inzaghi ritrova Lulic, spero in suo aiuto già domani. Tecnico Lazio: 'Battere la Roma ci darebbe grandi motivazioni… -