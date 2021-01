La curiosa richiesta di Anne Hathaway: non chiamatemi più Anne (Di giovedì 14 gennaio 2021) È riuscita a sorprendere persino uno navigato come Jimmy Fallon. Capace di rispondere con arguzia a qualsiasi cosa i suoi ospiti dicano durante il The Tonight Show. Di solito. Perché questa volta Anne Hathaway ha avanzato una richiesta decisamente curiosa. Non vuole più essere chiamata Anne. E la motivazione è più che valida. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU Anne Hathaway La strana richiesta di Anne Hathaway: ecco perché non vuole che la chiamiamo più Anne. Foto Ansa chiamatemi Annie! Pare proprio che, per tutti questi anni, abbiamo chiamato Anne ... Leggi su amica (Di giovedì 14 gennaio 2021) È riuscita a sorprendere persino uno navigato come Jimmy Fallon. Capace di rispondere con arguzia a qualsiasi cosa i suoi ospiti dicano durante il The Tonight Show. Di solito. Perché questa voltaha avanzato unadecisamente. Non vuole più essere chiamata. E la motivazione è più che valida. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULa stranadi: ecco perché non vuole che la chiamiamo più. Foto AnsaAnnie! Pare proprio che, per tutti questi anni, abbiamo chiamato...

S_Tanco : Curiosa la formula con cui #Renzi chiude ogni sintesi della sua posizione sulla #crisidigoverno: 'senza rabbia, sen… - arimar66 : @tuttosport Ma si adesso diamogli anche la Supercoppa,sarei curiosa di sapere il motivo della richiesta di #ADL - nmrpmst91 : @_LUWILLSURVIVE io ho la richiesta inviata da un anno ahaha sarei curiosa ma so che non l'accetterà mai?? - nocatcomunism : RT @amicidomenicani: Lettura dell'articolo 'La curiosa storia di un giovane ateo e non battezzato che è stato costretto a partecipare all’o… - amicidomenicani : Lettura dell'articolo 'La curiosa storia di un giovane ateo e non battezzato che è stato costretto a partecipare al… -

Ultime Notizie dalla rete : curiosa richiesta Ragazzo si lancia dal terzo piano e muore: ennesima tragedia in Sicilia, folla di curiosi in via Alessandria NewSicilia Ragazzo si lancia dal terzo piano e muore: ennesima tragedia in Sicilia, folla di curiosi in via Alessandria

VITTORIA - Si sveglia male la città di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un ragazzo - di cui al momento si sconosce l'età e le generalità - si ...

Troppi i curiosi della neve chiuso l’accesso sul Serra

calci. In questi giorni, nonostante i controlli effettuati da Municipale e carabinieri anche in relazione alla sinergia tra il sindaco di Calci e la prefettura, si sono verificate situazioni di ingomb ...

VITTORIA - Si sveglia male la città di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un ragazzo - di cui al momento si sconosce l'età e le generalità - si ...calci. In questi giorni, nonostante i controlli effettuati da Municipale e carabinieri anche in relazione alla sinergia tra il sindaco di Calci e la prefettura, si sono verificate situazioni di ingomb ...