Il team di scienziati dell’OMS che indagherà sulle origini del coronavirus è arrivato a Wuhan, in Cina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovedì mattina un team di dieci scienziati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è arrivato a Wuhan, nella provincia dell’Hubei, in Cina, per avviare un’inchiesta sulle origini della pandemia da COVID-19. L’obiettivo degli scienziati è verificare se il primo focolaio di Leggi su ilpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovedì mattina undi diecidell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è, nella provincia dell’Hubei, in, per avviare un’inchiestadella pandemia da COVID-19. L’obiettivo degliè verificare se il primo focolaio di

Mills_______ : RT @ilpost: Il team di scienziati dell’OMS che indagherà sulle origini del coronavirus è arrivato a Wuhan, in Cina - egos23 : RT @ilpost: Il team di scienziati dell’OMS che indagherà sulle origini del coronavirus è arrivato a Wuhan, in Cina - ilpost : Il team di scienziati dell’OMS che indagherà sulle origini del coronavirus è arrivato a Wuhan, in Cina - MaxPiach : RT @jacopogiliberto: nel 2020 gli oceani hanno raggiunto la temperatura media globale più alta mai registrata. lo evidenzia uno studio di… - maualberti : RT @jacopogiliberto: nel 2020 gli oceani hanno raggiunto la temperatura media globale più alta mai registrata. lo evidenzia uno studio di… -