Il Garante della privacy contro Whatsapp: “L’informativa sugli aggiornamenti è poco chiara, pronti a intervenire” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Garante per la privacy è intervenuto contro Whatsapp dopo che l’app di messaggistica istantanea nei giorni scorsi ha inviato ai suoi utenti un messaggio per accettare i nuovi termini di servizio e le norme sulla privacy che scatteranno l’8 febbraio. Secondo il Garante, sia il messaggio che L’informativa sugli aggiornamenti “sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy”. Preoccupa soprattutto “la condivisione dei dati” con altre società del gruppo, ad esempio Facebook. Il Garante ha fatto sapere di aver portato la questione all’attenzione dell’Edpb (European Data Protection Board), l’organo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilper laè intervenutodopo che l’app di messaggistica istantanea nei giorni scorsi ha inviato ai suoi utenti un messaggio per accettare i nuovi termini di servizio e le norme sullache scatteranno l’8 febbraio. Secondo il, sia il messaggio che“sonochiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla lucedisciplina in materia di”. Preoccupa soprattutto “la condivisione dei dati” con altre società del gruppo, ad esempio Facebook. Ilha fatto sapere di aver portato la questione all’attenzione dell’Edpb (European Data Protection Board), l’organo ...

