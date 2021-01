Governo | Iv spiazzata da chiusura Pd | timore renziani ' ora ci vogliono distruggere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - No, non se l'aspettavano. Irestano spiazzati dallatotale degli ormai ex-alleati di governo. Del Pd, in particolare. Stavolta la mossa dal cavallo non è riuscita. E c'è sgomento tra le truppe di Matteo Renzi. Con ilche sia partita una resa dei conti dura nei loro confronti. "I responsabili alla fine sono usciti fuori... E puntano a trovarli anche tra i nostri -dice un esponente Iv parlando con l'Adnkronos-,spaccare il gruppo al Senato". Un esito non escluso. "A trovare i numeri per la conta, ci hanno messo il più bravo di tutti a farlo". Ovvero, Dario Franceschini. Intanto c'è stato l'outing di Riccardo Nencini che, con il suo simbolo aveva consentito la nascita del gruppo al Senato: si è schierato nella file dei 'costruttori', come ha detto questa ...