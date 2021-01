Di Berardino | nel Lazio le superiori riaprono lunedì

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Le scuoledelriapriranno il 18 gennaio. L’assessore regionale all’Istruzione, Claudio Di, lo ha confermato intervenendo nel corso di una seduta della commissione Scuola in Consiglio regionale. “Il 18 riapriremo le scuole seguendo le indicazioni che arriveranno dal dpcm- ha detto- Avevamo fatto un’ordinanza, che scade sabato, per spostare l’apertura delle scuole non perche’ la Regione non avesse predisposto cio’ che doveva per riapertura, ma solo solo per ragioni di ordine sanitario dopo avere visto i dati sui contagi.” “Il nuovo dpcm che uscira’ entro la fine della settimana dara’ indicazioni anche per quanto riguarda la scuola, non sappiamo se interverra’ sul 50% o sul 75% della dad, e noi intendiamo seguirle”. Diha sottolineato che “dobbiamo sempre tenere d’occhio la curva ...