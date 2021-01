Dakar 2021, Giovanni Enrico si impone tra i quad nell’undicesima tappa. Anton Shibalov domina nei camion (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’undicesima e penultima tappa della Dakar 2021 si è conclusa anche nelle categorie quad e camion non senza colpi di scena, alla luce dei ritiri di alcuni grandi protagonisti della manifestazione. Seconda vittoria parziale dell’edizione tra i quad per il cileno Giovanni Enrico, autore del miglior tempo assoluto di giornata nei 464 chilometri competitivi della Al Ula-Yanbu con un margine di 1’12” sull’argentino Manuel Andujar e di 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Da segnalare il clamoroso ritiro dalla competizione del francese Alexandre Giroud (Team Giroud), grande protagonista di questa Dakar e secondo classificato nella generale alla vigilia della frazione odierna, costretto ad abbandonare la corsa al km 106 della speciale odierna ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’undicesima e penultimadellasi è conclusa anche nelle categorienon senza colpi di scena, alla luce dei ritiri di alcuni grandi protagonisti della manifestazione. Seconda vittoria parziale dell’edizione tra iper il cileno, autore del miglior tempo assoluto di giornata nei 464 chilometri competitivi della Al Ula-Yanbu con un margine di 1’12” sull’argentino Manuel Andujar e di 3’18” sull’americano Pablo Copetti. Da segnalare il clamoroso ritiro dalla competizione del francese Alexandre Giroud (Team Giroud), grande protagonista di questae secondo classificato nella generale alla vigilia della frazione odierna, costretto ad abbandonare la corsa al km 106 della speciale odierna ...

