Crisi governo, Gualtieri: “Apertura atto irresponsabile” (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) – ”L’Apertura di una Crisi di governo nel pieno di una pandemia, nel momento in cui occorre varare provvedimenti difficili, come quelli varati ieri, di contenimento del virus e di sostegno all’economia, nel momento in cui si sta finalizzando il più grande piano economico della storia d’Italia, è un atto di una irresponsabilità davvero senza precedenti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista su Raiuno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) – ”L’di unadinel pieno di una pandemia, nel momento in cui occorre varare provvedimenti difficili, come quelli varati ieri, di contenimento del virus e di sostegno all’economia, nel momento in cui si sta finalizzando il più grande piano economico della storia d’Italia, è undi una irresponsabilità davvero senza precedenti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia, Roberto, in un’intervista su Raiuno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - statodelsud : La Crisi del Governo che vive su Marte - Pino__Merola : La Crisi del Governo che vive su Marte -