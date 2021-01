Crisi: Conte non molla e studia il contropiede. Sfida in parlamento, poi un partito suo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier è sempre più solo. Teme che le forze di maggioranza lo stiano scaricando e il Quirinale non intenda proteggerlo a lungo Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier è sempre più solo. Teme che le forze di maggioranza lo stiano scaricando e il Quirinale non intenda proteggerlo a lungo

CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - fattoquotidiano : #crisidigoverno I ministri, Pd, M5s e Leu fanno quadrato attorno a Conte dopo lo strappo di Renzi: 'Chi lo attacca… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - LobbaLuisa : RT @enniogiannascol: Renzi non sopporta Conte? Siamo noi che non sopportiamo più #Renzi e la sua compagnia di giro???????? - Paolosantagata5 : #crisi_NO_grazie Renzi e Conte a casa. #crisidigoverno -