Cos' è un indirizzo IP e a cosa serve

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L'IP del computer è quel numero che lo identifica in rete quando si visitano i siti internet, con la stessa modalità per la quale un postino trova l'di un'abitazione. In termini generali, due computer comunicano tra loro attraverso i loro indirizzi IP, quindi l'IP è quindi necessario affinché i computerr che ospitano i siti web sappiano dove inviare i loro dati. Il motivo per cui è importante sapere cos'è unIP, non è soltanto culturale, ma anche molto pratico, per risolvere problemi con la rete e con internet e, soprattutto, per capire se la nostra privacy è a rischio o, in altre parole, se qualcuno può sapere chi siamo e dove ci troviamo nel mondo usando l'IP. Vista la vastità tecnica dell'argomento, questo è un articolo di ...