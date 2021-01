**Coronavirus: bozza Dpcm, musei aperti con contingentamento e senza assembramenti** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui" è assicurato a patto che "garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E' quanto si legge nella bozza dell'ultimo Dpcm sulle misure anti Covid. "Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura", si specifica nel testo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Il servizio di apertura al pubblico deie degli altri istituti e luoghi della cultura di cui" è assicurato a patto che "garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E' quanto si legge nelladell'ultimosulle misure anti Covid. "Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera pere istituti e luoghi della cultura", si specifica nel testo.

