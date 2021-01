Consumi, bio da record a 3,3 miliardi (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con il Covid che spinge i Consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro grazie alla svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia, il via libera al ddl sul biologico rappresenta un passo importante verso la tutela dei consumatori e delle vere produzioni Made in Italy. Lo afferma Coldiretti, sulla base dei dati Ismea relativi all’anno 2020, nel commentare positivamente l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Senato della proposta di legge che prevede, tra le altre misure, l’introduzione di un marchio per il bio italiano per contrassegnare tutti i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana che potranno essere valorizzati sul mercato con l’indicazione “biologico italiano” e come tali protetti contro tutte le usurpazioni, imitazioni e evocazioni. Previsto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con il Covid che spinge idomestici di alimenti bio aldi 3,3di euro grazie alla svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia, il via libera al ddl sul biologico rappresenta un passo importante verso la tutela dei consumatori e delle vere produzioni Made in Italy. Lo afferma Coldiretti, sulla base dei dati Ismea relativi all’anno 2020, nel commentare positivamente l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Senato della proposta di legge che prevede, tra le altre misure, l’introduzione di un marchio per il bio italiano per contrassegnare tutti i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana che potranno essere valorizzati sul mercato con l’indicazione “biologico italiano” e come tali protetti contro tutte le usurpazioni, imitazioni e evocazioni. Previsto ...

(Teleborsa) – Con il Covid che spinge i consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro grazie alla svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia, il via ...

Legge sul bio in arrivo: brand e Tavolo tecnico

La commissione agricoltura del Senato ha approvato ieri mattina la proposta di legge sul biologico. Tra le novità normative, l'introduzione di un marchio così da distinguere i prodotti biologici reali ...

La commissione agricoltura del Senato ha approvato ieri mattina la proposta di legge sul biologico. Tra le novità normative, l'introduzione di un marchio così da distinguere i prodotti biologici reali