Barbara D'Urso, l'annuncio commosso in diretta a Pomeriggio: 'È morta così...' (Di giovedì 14 gennaio 2021) l'annuncio commosso in diretta a : ' È morta così... '. Oggi, la conduttrice Mediaset ha spiazzato il pubblico di Canale 5 con una confessione sulla sua vita privata molto delicata. Parlando della ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) l'ina : ' È... '. Oggi, la conduttrice Mediaset ha spiazzato il pubblico di Canale 5 con una confessione sulla sua vita privata molto delicata. Parlando della ...

Flydownbabyyy : @damncatra Un grande amore da presentare a barbara d'urso - donchi06 : RT @M0NIETTA: Care Barbara D'Urso e Debora Villa (in rappresentanza di tutti coloro che ancora non l'hanno capito!) ecco un breve vademecum… - Livia_DiGioia : RT @M49liberorso: +++Salvini e Meloni a colloquio da Barbara d’Urso+++ #crisidigoverno - thommyiacche : @GiuseppeConteIT @BorisJohnson Ma i telefoni non erano occupati dai cittadini disperati per la caduta del governo?… - eallorail_pd : @AlRobecchi @eu_pizzimenti Barbara D'Urso (Pubblica Istruzione) -