Assassin' s Creed Valhalla riceve oggi una patch che risolve moltissimi fastidiosi bug

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ubisoft pubblicheràun grande aggiornamento per eliminare molti dei bug che affliggono's. L'aggiornamento 1.1.1 non apporta molte nuove funzionalità ma presenta moltissime correzioni per dozzine di problemi segnalati. Tra le correzioni che si distinguono nelle lunghissimenote, ci sono le soluzioni al bug che bloccava i giocatori nel travestimento da Mari Lwyd in stile Halloween anche dopo aver completato quell'arco di quest. Leggi altro...