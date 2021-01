Addio infortunio, è sempre il solito Morata: mai così forte in carriera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quattro minuti contro il Sassuolo (inizialmente non programmati), altri 120' in Coppa Italia dove - tanto per cambiare - l'ha messa dentro: Alvaro Morata è tornato e non solo per il gol del 2-0 contro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quattro minuti contro il Sassuolo (inizialmente non programmati), altri 120' in Coppa Italia dove - tanto per cambiare - l'ha messa dentro: Alvaroè tornato e non solo per il gol del 2-0 contro ...

zazoomblog : Addio infortunio è sempre il solito Morata: mai così forte in carriera - #Addio #infortunio #sempre #solito - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Addio infortunio, è sempre il solito #Morata: mai così forte in carriera #Juventus #SerieA - Gazzetta_it : Addio infortunio, è sempre il solito #Morata: mai così forte in carriera #Juventus #SerieA - OAccomando91 : #Ascoli, rebus legato al futuro di #Ninkovic. Il serbo è ancora in patria, dove sta cercando di recuperare da un in… - GurzoBahri : RT @saveriocamba: Addio Simakan. Due mesi di infortunio, comunicato Strasburgo. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio infortunio Milan, l'obiettivo Simakan fa crack: due mesi fuori per infortunio Goal.com Lazio, Lulic torna il lista Serie A: ora può giocare in campionato

La Lazio ritrova il suo capitano: “La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic pr ...

Mercato Juventus: offerta imminente per Paulo Dybala

Per Paulo Dybala i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi da calciatore della Juventus: l’attaccante argentino, secondo quanto riporta Sportmediaset, sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del P ...

La Lazio ritrova il suo capitano: “La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic pr ...Per Paulo Dybala i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi da calciatore della Juventus: l’attaccante argentino, secondo quanto riporta Sportmediaset, sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del P ...