Whirlpool, gli operai incontrano Conte: “Gli abbiamo detto di non avviare crisi di governo. Nazione non può dipendere da giochi di palazzo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli operai Whirlpool, con una piccola rappresentanza, hanno fatto sentire la loro voce a Roma oggi. La delegazione, accompagnata dagli esponenti di Leu, Pier Luigi Bersani e Arturo Scotto, ha incontrato a palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “abbiamo detto al presidente del Consiglio che in questo momento per la Nazione è importante non avviare nessuna crisi di governo“, hanno spiegato uscendo, sottolineando che questo “significherebbe lasciare appesi centinaia e centinaia di famiglie in vertenze come la nostra”. “Una Nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo“, hanno detto ancora. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli, con una piccola rappresentanza, hanno fatto sentire la loro voce a Roma oggi. La delegazione, accompagnata dagli esponenti di Leu, Pier Luigi Bersani e Arturo Scotto, ha incontrato aChigi il presidente del Consiglio, Giuseppe. “al presidente del Consiglio che in questo momento per laè importante nonnessunadi“, hanno spiegato uscendo, sottolineando che questo “significherebbe lasciare appesi centinaia e centinaia di famiglie in vertenze come la nostra”. “Unaintera non puòdadi“, hannoancora. Gli ...

pbersani : Con gli operai della #Whirlpool di Napoli da @GiuseppeConteIT, stamattina - amendolaenzo : Oggi gli operai della Whirlpool di #Napoli mi hanno regalato il loro calendario 2021. Il nostro impegno a fianco de… - ilfattovideo : Whirlpool, gli operai incontrano Conte: “Gli abbiamo detto di non avviare crisi di governo. Nazione non può dipende… - GiuseppeMargio1 : RT @neXtquotidiano: 'Una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo': gli operai Whirlpool spiegano la follia della #crisidigove… - Cassio39592131 : Ci si pulisce il culo lui con i vostri calendari deficienti! vuol rendere autostrade ai benetton! cretini! lui fa p… -