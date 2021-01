Renzi fa dimettere i ministri perché «la crisi non si risolve con un tweet» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Nell’affermare la fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica, noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del Consiglio. La crisi non si risolve con un tweet e con una stories su Instagram, questo è populismo». Matteo Renzi – dopo aver utilizzato una tecnica à la Conte per la sua conferenza stampa (annunciata per le 17.30 e iniziata per le 18.15) – ha deciso di far dimettere le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, oltre che il sottosegretario Ivan Scalfarotto. LEGGI ANCHE > Renzi dice che il populismo è contare i followers Dimissioni Italia Viva, pare che il problema di Renzi sia il presenzialismo di Conte sui social Renzi lascia comunque uno spiraglio ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Nell’affermare la fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica, noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del Consiglio. Lanon sicon une con una stories su Instagram, questo è populismo». Matteo– dopo aver utilizzato una tecnica à la Conte per la sua conferenza stampa (annunciata per le 17.30 e iniziata per le 18.15) – ha deciso di farle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, oltre che il sottosegretario Ivan Scalfarotto. LEGGI ANCHE >dice che il populismo è contare i followers Dimissioni Italia Viva, pare che il problema disia il presenzialismo di Conte sui sociallascia comunque uno spiraglio ...

