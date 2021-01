Per favore, smettiamola di citare Aldo Moro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi lo scacchiere in cui si muove la politica è un altro. Estrapolare quelle parole da quel contesto le rende inutili e perfino incomprensibili. Se non come l’orpello che serve a quanti hanno pochi argomenti dalla loro Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi lo scacchiere in cui si muove la politica è un altro. Estrapolare quelle parole da quel contesto le rende inutili e perfino incomprensibili. Se non come l’orpello che serve a quanti hanno pochi argomenti dalla loro

ZZiliani : PROMEMORIA SETTIMANALE. 'Spett.le @FIGC, le festività sono finite, siamo nel 2021. Potresti per favore ricordare a… - BentivogliMarco : @danieleviotti Si lo stigma... ma per favore, leggete i documenti e poi parlate. l'unico stigma(macchia) e' l'ignor… - ladyonorato : Qui il link al mio intervento in favore dell'iniziativa #IoApro: - Gb2002Gb : RT @BentivogliMarco: @danieleviotti Si lo stigma... ma per favore, leggete i documenti e poi parlate. l'unico stigma(macchia) e' l'ignoranz… - Gilgamesh__Fate : @forever00712 @borghi_claudio Gli astenuti? I vostri vanno a votare in massa sempre ed a qualsiasi costo, anche per… -

Ultime Notizie dalla rete : Per favore Per favore, smettiamola di citare Aldo Moro L'Espresso Abbadia S. Salvatore. Ospedale, attivo il percorso completo per la cataratta

Amiatanews: 13/01/2021Entra in funzione il biometro ottico: la soddisfazione del direttore La Mantia e del sindaco Tondi Importante passo avanti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per ampliare i servizi ...

Per favore, smettiamola di citare Aldo Moro

Oggi lo scacchiere in cui si muove la politica è un altro. Estrapolare quelle parole da quel contesto le rende inutili e perfino incomprensibili. Se non come l’orpello che serve a quanti hanno pochi a ...

Amiatanews: 13/01/2021Entra in funzione il biometro ottico: la soddisfazione del direttore La Mantia e del sindaco Tondi Importante passo avanti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per ampliare i servizi ...Oggi lo scacchiere in cui si muove la politica è un altro. Estrapolare quelle parole da quel contesto le rende inutili e perfino incomprensibili. Se non come l’orpello che serve a quanti hanno pochi a ...