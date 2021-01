Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid, ora toccherà a Ratzinger. Il Vaticano non commenta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid. Come aveva preannunciato, questa mattina si è presentato nell’ambulatorio allestito davanti all’Aula Nervi, che normalmente ospitava, prima della pandemia, i grandi eventi in Vaticano e anche le udienze generali. Papa Francesco si è vaccinato La notizia della vaccinazione del Papa, con Pfizer, per conservare il quale anche le strutture sanitarie della Santa Sede si sono attrezzate con un mega refrigeratore, è circolata sulla stampa argentina, mentre il Vaticano ufficialmente non ha commentato e si è limitato a comunicare, attraverso il portavoce Matteo Bruni, che «questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021)si èil. Come aveva preannunciato, questa mattina si è presentato nell’ambulatorio allestito davanti all’Aula Nervi, che normalmente ospitava, prima della pandemia, i grandi eventi ine anche le udienze generali.si èLa notizia della vaccinazione del, con Pfizer, per conservare il quale anche le strutture sanitarie della Santa Sede si sono attrezzate con un mega refrigeratore, è circolata sulla stampa argentina, mentre ilufficialmente non hato e si è limitato a comunicare, attraverso il portavoce Matteo Bruni, che «questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione ...

Pontifex_it : Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con eff… - HuffPostItalia : Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid - vaticannews_it : #13gennaio #PapaFrancesco #udienzagenerale : nel futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono i piccoli - LiKytai8 : RT @noitre32: “Papa Francesco vuole fare il moderno. Faccia il moderno, ma non faccia il Papa: la Chiesa è in una crisi mai vista” https:/… - noitre32 : “Papa Francesco vuole fare il moderno. Faccia il moderno, ma non faccia il Papa: la Chiesa è in una crisi mai vista… -