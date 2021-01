Non si trovano gli infermieri per la campagna vaccinale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Sono arrivate in Italia le prime 47 mila dosi del vaccino Moderna, che vanno a sommarsi alle 993 mila dosi finora consegnate da Pfizer/Biontech. Ma a fronte di un numero sempre superiore di fiale, potrebbe mancare chi quelle dosi dovrà inocularle, oppure i vaccinatori potrebbero costare decine di milioni in più rispetto ai 534 milioni stanziati dalla Legge Bilancio per pagare i nove mesi di contratto. Il bando messo a punto dal commissario straordinario Domenico Arcuri prevede l'assunzione di liberi professionisti, svincolati da altri contratti. In particolare, l'obiettivo era organizzare un esercito di 3 mila dottori e 12 mila infermieri. Ma sta accadendo esattamente il contrario: esaminando le domande arrivate finora, 14.800 sono i medici che si sono resi disponibili a vaccinare, mentre gli infermieri sono solo 3.900. E ciò a fronte di un ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Sono arrivate in Italia le prime 47 mila dosi del vaccino Moderna, che vanno a sommarsi alle 993 mila dosi finora consegnate da Pfizer/Biontech. Ma a fronte di un numero sempre superiore di fiale, potrebbe mancare chi quelle dosi dovrà inocularle, oppure i vaccinatori potrebbero costare decine di milioni in più rispetto ai 534 milioni stanziati dalla Legge Bilancio per pagare i nove mesi di contratto. Il bando messo a punto dal commissario straordinario Domenico Arcuri prevede l'assunzione di liberi professionisti, svincolati da altri contratti. In particolare, l'obiettivo era organizzare un esercito di 3 mila dottori e 12 mila. Ma sta accadendo esattamente il contrario: esaminando le domande arrivate finora, 14.800 sono i medici che si sono resi disponibili a vaccinare, mentre glisono solo 3.900. E ciò a fronte di un ...

