Molestate alunne minorenni | prof di ginnastica a processo

Ultime Notizie dalla rete : Molestate alunne

Il Giorno

Il docente, 54 anni, in servizio presso un istituto tecnico in zona Corvetto a Milano, è stato rinviato a giudizio ...Un insegnante di scienze motorie, in servizio presso un istituto tecnico in zona Corvetto a Milano, è stato rinviato a giudizio dal gup di Milano Sara Cipolla per aver molestato sette alunne tra i 15 ...