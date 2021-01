Little Nightmares II - prova (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una foresta e un cacciatore. Una scuola, un'insegnante e i suoi alunni. Delle trappole e delle tagliole che hanno catturato qualche sfortunata preda, una famiglia che cena davanti alla TV, delle giostre con cui divertirsi e poi la lezione a cui non mancare, da seguire con estrema attenzione. La nostra prima prova di Little Nightmares II ci aveva già regalato ottime sensazioni ma è solo dopo questa nuova piccola avventura di questi ultimi giorni che abbiamo iniziato ad apprezzare uno degli aspetti meglio riusciti di questo sequel e in generale del lavoro di Tarsier Studios. Siamo felici del fatto che il primo Little Nightmares sia riuscito a ritagliarsi un mercato sufficiente a garantire un sequel e, perché no, una trilogia o qualcosa di più. Il fatto che Bandai Namco voglia dare spazio anche a queste ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una foresta e un cacciatore. Una scuola, un'insegnante e i suoi alunni. Delle trappole e delle tagliole che hanno catturato qualche sfortunata preda, una famiglia che cena davanti alla TV, delle giostre con cui divertirsi e poi la lezione a cui non mancare, da seguire con estrema attenzione. La nostra primadiII ci aveva già regalato ottime sensazioni ma è solo dopo questa nuova piccola avventura di questi ultimi giorni che abbiamo iniziato ad apprezzare uno degli aspetti meglio riusciti di questo sequel e in generale del lavoro di Tarsier Studios. Siamo felici del fatto che il primosia riuscito a ritagliarsi un mercato sufficiente a garantire un sequel e, perché no, una trilogia o qualcosa di più. Il fatto che Bandai Namco voglia dare spazio anche a queste ...

IGNitalia : Abbiamo provato i primi due livelli di #LittleNightmares2, l'avventura gotica e oscura di Tarsier Studios, che ci h… - Eurogamer_it : Un tuffo nel meravigliosamente grottesco universo di Little Nightmares II nella nostra nuova prova! @LittleNights - zazoomblog : Little Nightmares 2: da oggi disponibile la demo! - #Little #Nightmares #disponibile #demo! - zazoomblog : Little Nightmares gratis su PC per un periodo di tempo limitato - #Little #Nightmares #gratis #periodo - PlayStationBit : 'Tremate, tremate, le storie dell'orrore son tornate' semi-cit. @PlayStationIT @BandaiNamcoIT @LittleNights -