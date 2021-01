L’Eredità | la gaffe della concorrente gela Insinna | non ci può credere

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), ladi unaFlavio. Il conduttore rimane allibito e il web si scatena divertito. Il video Fonte foto: Facebookè uno dei programmi più seguiti in televisione. La trasmissione condotta da Flaviofa compagnia ogni sera al pubblico da casa che ama cimentarsi nelle prove del game show. Molti concorrenti si distinguono per la loro bravura, come l’infallibile Massimo Cannoletta, che ha avuto grande successo, ma altri salgono alla ribalta per leche compiono. È stato questo il caso di Elisabetta, una ragazza laureata in Lettere, che ha sorpreso tutti con la sua risposta, conduttore compreso. Il fatto non è passato inosservato agli utenti sul web, sempre molto attenti, che hanno ...