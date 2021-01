L’equivoco di un governo incapace di valorizzare il ceto medio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’11 gennaio del 1881 veniva rappresentato al Teatro alla Scala di Milano il ballo più celebre della storia italiana dello spettacolo. Si celebravano i venti anni del Regno, tre lustri di pace in Italia, l’avanzamento del progresso scientifico e tecnico, l’apertura di due nuove vie di comunicazione che avrebbero reso il mondo più collegato e meno distante, il Canale di Suez e il Traforo del Moncenisio e nuove e rivoluzionarie invenzioni quali la lampada elettrica e il telegrafo. La lotta contro due tremendi agenti patogeni che affliggevano da secoli l’Umanità, la sifilide e il vaiolo, aveva conosciuto grandi progressi e nello stesso anno il chimico Louis Pasteur volle che il termine “vaccino” – sperimentato da Edward Jenner alla fine del XVIII secolo dopo l’osservazione che le mucche gravide contaminate non trasmettevano la malattia – diventasse universale per definire i rimedi ...