La corrispondenza | le location del film di Giuseppe Tornatore

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le incredibilide Ladi, tra il Sud Tirolo, il Trentino-Alto Adige, il Regno Unito e la Scozia. Leutilizzate daper Lasi trovano in Italia, Regno Unito e Scozia: scena dopo scena si attraversa il Sud Tirolo e il Trentino-Alto Adige per poi raggiungere Edimburgo e York. A proposito della Sicilia, sua terra natia, e dei luoghi delil regista ha dichiarato: "Ho scelto di non stare sempre nello stesso posto per non avere sempre lo stesso orizzonte". Altra suggestivaè quella dell'isola di San Giulio, nel lago d'Orta, rinominata nelBorgo Ventoso, anche se alcune riprese di Borgo Ventoso si sono svolte ...