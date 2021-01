Elena Santarelli: "Fondazione Heal ha pagato un esame molto complesso per mio figlio. Un dovere sostenerli" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ho conosciuto Fondazione Heal in ospedale, dopo aver saputo che un esame molto complesso a cui è stato sottoposto mio figlio, era stato pagato dal loro”. A parlare al Messaggero è Elena Santarelli, che ha deciso di diventare madrina della Fondazione che sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.Il figlio Giacomo è stato colpito da un tumore cerebrale. La showgirl ha scritto un libro sulla vicenda (Una mamma lo sa), per devolvere soldi alla causa. Dopo mesi trascorsi in ospedale a contatto con molti genitori e piccoli pazienti, lei conosce bene i problemi delle famiglie dei bimbi malati. “Il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ho conosciutoin ospedale, dopo aver saputo che una cui è stato sottoposto mio, era statodal loro”. A parlare al Messaggero è, che ha deciso di diventare madrina dellache sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.IlGiacomo è stato colpito da un tumore cerebrale. La showgirl ha scritto un libro sulla vicenda (Una mamma lo sa), per devolvere soldi alla causa. Dopo mesi trascorsi in ospedale a contatto con molti genitori e piccoli pazienti, lei conosce bene i problemi delle famiglie dei bimbi malati. “Il ...

