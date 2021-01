Dietro la chioma della Botteri la subcultura conformista di chi ti dice | Sudicio | lavati!

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Affaire I-Capelli-, tragico a dirsi, è politicamente assai più rilevante di quanto non possa apparire invece ai molti distratti. Il fatto che abbia avuto inizio tra le magliesatira di “Striscia la notizia” su Canale 5 nulla toglie alla sua essenza profonda, se non assoluta, alla sua desolante realtà. Assodato ancora che alla satira tutto deve essere concesso, pena l’assenza di doverosa ironia in chi volesse denunciare lo scempio laddove è invece doveroso mettere i baffi alla Gioconda. Ma qui il nodo è davvero altrove. In realtà, al di là di chi sia stato lo spinterogeno primo a mettere in moto l’intera questione, il Casopresenta e insieme conferma alcuni segnalili, temo endemici, molto evidenti. Mostrare interesse critico, senza necessariamente avere ...