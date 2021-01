Crisi, Zingaretti duro con Renzi: 'Il suo è un atto gravissimo contro l'Italia' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha condannato fermamente la decisione di Renzi di far dimettere due delle sue ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, definendolo "un atto gravissimo contro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il segretario del Pd Nicolaha condannato fermamente la decisione didi far dimettere due delle sue ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, definendolo "un...

CarloCalenda : Altrettanto inaccettabili le scene orchestrate da Casalino per Conte in piazza, che dimostrano l’inadeguatezza di u… - petergomezblog : Crisi, la diretta – Oggi Renzi decide, Zingaretti: “Si riprenda il dialogo, il patto è possibile”. Grillo: “Appello… - fattoquotidiano : Zingaretti: “Crisi di governo? Il 99% degli italiani non capirebbero. Pd in dissenso con Iv” – Video - speranza58 : RT @marcodifonzo: Zingaretti: da Renzi un atto contro il nostro Paese, scelta di IV incomprensibile. Frena processo di ricostruzione del Pa… - casto_lorenzo : RT @CarloCalenda: Altrettanto inaccettabili le scene orchestrate da Casalino per Conte in piazza, che dimostrano l’inadeguatezza di un pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Zingaretti Crisi di governo, Zingaretti: "Da Iv errore contro l'Italia". Meloni: "Conte si dimetta. Elezioni subito" la Repubblica Crisi di governo, Zingaretti: "Errore gravissimo di Italia Viva contro il nostro Paese"

Il segretario del Pd incredulo dopo la decisione di Renzi in un periodo tanto critico (ANSA) ...

Renzi apre la crisi per... insufficienza di poltrone

Ancora una volta, come sempre, Matteo Renzi non ha smentito se stesso, continuando a fare ciò a cui ci aveva abituato in passato all'inizio della sua esperienza parlamentare quando, da segretario del ...

Il segretario del Pd incredulo dopo la decisione di Renzi in un periodo tanto critico (ANSA) ...Ancora una volta, come sempre, Matteo Renzi non ha smentito se stesso, continuando a fare ciò a cui ci aveva abituato in passato all'inizio della sua esperienza parlamentare quando, da segretario del ...