Conte verso le dimissioni E ora? L' indizio al Renzi-show | responsabili e appoggio esterno | Italia a 100 all' ora verso il caos

E adesso, che si fa? Matteo Renzi di fatto apre la crisi di governo con il ritiro della delegazione di Italia Viva (i due ministri, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e il sottosegretario, Ivan Scalfarotto. "Gli sbocchi della crisi? Tocca a Giuseppe Conte decidere", taglia corto l'ex premier. Ma su Conte c'è una pregiudiziale? "Nessuna pregiudiziale sui nomi, ma solo sui temi. Non daremo mai vita a un governo con le forze della destra antieuropeista e sovranista - rimarca Renzi -. Questa è l'unica pregiudiziale, non esiste alcuna ipotesi di un ribaltone, di un governo che nasca con un accordo con la destra". Però, sottolinea, "prima di iniziare a costruire, vogliamo vedere il progetto. Senza progetto, non si costruisce. Elezioni? Non credo al voto, non ci sono le condizioni. In Italia

