Conte vede Mattarella | “Crisi? Spero di no” Dal Quirinale il monito a fare presto

Roma, 13 gen – La Crisi di governo è sempre più vicina e il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ho chiesto io il colloquio", chiarisce il premier all'uscita dal Quirinale. "Crisi di governo? Spero di no. Una Crisi non sarebbe compresa dal Paese. Il governo può andare avanti solo col sostegno di tutte le forze di maggioranza", avverte Conte. Speranza vana, a quanto pare, visto che Matteo Renzi non sembra mollare di un millimetro. Anzi, il leader di Italia Viva commenta caustico le indiscrezioni su un possibile accordo per scongiurare la Crisi. "Si sono scordati di avvisarci…", chiosa. Mattarella chiede di "uscire al più ...

