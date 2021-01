Conte: "Avanti solo se c'è anche Iv Serve una maggioranza solida" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha confermato lo stesso premier mentre si recava a piedi a Palazzo Chigi che ha affermato di aver chiesto l'incontro con il Capo dello Stato per informarlo sullo stato delle relazioni con le altre forze di maggioranza e sul voto di ieri sera Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppeè salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha confermato lo stesso premier mentre si recava a piedi a Palazzo Chigi che ha affermato di aver chiesto l'incontro con il Capo dello Stato per informarlo sullo stato delle relazioni con le altre forze die sul voto di ieri sera Segui su affaritaliani.it

Tommasolabate : Dopo la mediazione del Pd, Conte ritira la minaccia di andare avanti senza Renzi e lo invita a non far dimettere le… - matteosalvinimi : Qui Roma. C’è l’Italia che soffre e che chiede soluzioni su salute, scuola e lavoro e la risposta sono le minacce d… - ilfoglio_it : Conte: 'Avanti solo con sostegno di tutte le forze di maggioranza. Mi auguro che Iv non ritiri le ministre, stiamo… - TV7Benevento : Governo: Conte, 'avanti solo con sostegno di tutte forze maggioranza'... - ComVentotene : RT @peraltro: La scelta di andare a piedi, oltre che irresponsabile nei confronti di giornalisti e operatori accalcati attorno a lui, mi pa… -