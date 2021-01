Calcio | Coppa Italia 2021 | Napoli-Empoli 3-2 | partenopei ai quarti di finale con qualche patema

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al Diego Armando Maradona ilha vinto il match valido per gli ottavi didelladicontro l’per 3-2. Una vittoria non scontata quella dei, raggiunti in due circostanze dagli ospiti, ma comunque vittoriosi per 3-2 grazie alle realizzazioni di Giovanni Di Lorenzo al 18?, del messicano Hirving Lozano al 38? e di Andrea Petagna al 77?. Le reti tra le fila empolesi sono state realizzate dallo svizzero Nedim Bajrami al 33? e al 68?. Il nome della prossima avversaria per i campani verrà fuori dalla sfida tra Roma e Spezia, coi giallorossi favoriti per il passaggio di turno. LA CRONACA Gattuso vara un 4-2-3-1 con Petagna riferimento offensivo, alle cui spalle il trio dei tresti è ...