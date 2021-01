“Belen Rodriguez è incinta”. Freschissima soffiata-bomba. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Notizia bomba dalle pagine di Novella 2000. Belen Rodgriguez sarebbe incinta del secondo figlio, il primo dall’attuale fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. “La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”, si legge sull’edizione online del settimanale di gossip. Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Notiziadalle pagine di Novella 2000.Rodgriguez sarebbedel secondo figlio, il primo dall’attuale fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. “La notizia è diche fanno rumore. Laè diche non siin. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”, si legge sull’edizione online del settimanale di gossip.non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato ...

GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez incinta al terzo mese? L' indiscrezione bomba - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Belen Rodriguez e il caso dei piedi non suoi: la modella russa commen… - blogtivvu : Belen Rodriguez incinta? “Sarebbe al terzo mese”, gossip bomba - Imblueforyou : RT @ellispaper: Pensa essere Belén Rodriguez e fottere foto a tipe random, non so allora io mi dovrei impiccare - ellispaper : Pensa essere Belén Rodriguez e fottere foto a tipe random, non so allora io mi dovrei impiccare -