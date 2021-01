Belen incinta del secondo figlio, al settimo cielo con Spinalbese: «Nessun dubbio sulla fonte» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La showgirl argentina incinta del secondo figlio: Belen Rodriguez starebbe vivendo la sua seconda gravidanza insieme al compagno Antonino Spinalbese. A rivelare in anteprima l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000 che – pur servendosi di un condizionale d’obbligo – rivela: “La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”. A sette anni dalla nascita di Santiago, frutto dell’amore ormai naufragato con l’ex marito Stefano De Martino, Belen sarebbe incinta di tre mesi. Leggi anche >> Stefano De Martino inatteso su Belen e il presente: «Sarà la mia più grande prigione…» Belen ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La showgirl argentinadelRodriguez starebbe vivendo la sua seconda gravidanza insieme al compagno Antonino. A rivelare in anteprima l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000 che – pur servendosi di un condizionale d’obbligo – rivela: “Laè di quelle che non si mettono in. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere”. A sette anni dalla nascita di Santiago, frutto dell’amore ormai naufragato con l’ex marito Stefano De Martino,sarebbedi tre mesi. Leggi anche >> Stefano De Martino inatteso sue il presente: «Sarà la mia più grande prigione…»...

