Atalanta, Depaoli può restare: la scelta di Gasperini (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini sembrerebbe intenzionato a trattenere Fabio Depaoli, in prestito dalla Sampdoria, fino al termine della stagione Ancora incerto il futuro di Fabio Depaoli. Recentemente il Cagliari sembrava interessato alle mosse del difensore dell’Atalanta, in prestito dalla Sampdoria. Opzione in seguito tramontata vista la posizione orobica. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe intenzionato a trattenere l’esterno fino al temine di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il tecnico dell’sembrerebbe intenzionato a trattenere Fabio, in prestito dalla Sampdoria, fino al termine della stagione Ancora incerto il futuro di Fabio. Recentemente il Cagliari sembrava interessato alle mosse del difensore dell’, in prestito dalla Sampdoria. Opzione in seguito tramontata vista la posizione orobica. Il tecnico dell’Gian Piero, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe intenzionato a trattenere l’esterno fino al temine di questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

CampoFattore : #Atalanta, punto sulle uscite: in cima alla lista c'è il Papu Gomez, i bergamaschi chiedono almeno 10 mln. Lammers… - Calcio_Casteddu : ?? Diverse squadre lo cercavano ? #CagliariCalcio compreso ?? Il tecnico dell'#Atalanta blocca tutto #Depaoli - AleAleesara : @clubdoria46 Sicuro si possa ? Depaoli ha già giocato in stagione sia con noi e con Atalanta...se non è cambiato re… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Depaoli per #Faragò. Si lavora per lo scambio #Atalanta #Cagliari - MomentiCalcio : #Atalanta, ecco il futuro di Depaoli e Piccini -