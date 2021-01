Amici 20 | tanto rumore per nulla | Rudy Zerbi ci ripensa su Sangiovanni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il professore di canto di20,, quest’anno sembra essere particolarmente buono. Per carità: quando ci si mette, in puntata specialmente, non perde occasione per dare fastidio (soprattutto alla coach Arisa) ed essere particolarmente “rompi scatole”. Con i concorrenti del talent show, però, sembra essere diventato improvvisamente magnanimo. Già quando si trattò di Arianna, rea di non impegnarsi a sufficienza e di non rispettare le regole, l’aveva solo scaricata permettendole di passare in squadra con Arisa. La stessa linea (dai, almeno è stato coerente) ha deciso di adottarla con il concorrente e membro del suo team20,decide di ridare la felpa a, senza metterlo in sfida Nella striscia ...