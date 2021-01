AccesCo dovrebbe iniziare ad offrire una rete unica a banda ultralarga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) A settembre 2020 è nata AccessCo, la società italiana preposta allo sviluppo dellain tutta Italia. Sorge dalle ceneri del precedente tentativo – iniziato con il governo Renzi – di creare l’autostrada digitale per tutta Italia, e vede la fusione fra quello che allora fu il risultato di Renzi: Open Fiber, con quello che realizzarono i privati, FiberCop (proprietà Tim, controllata dalla francese Vivendi compartecipata Fastweb) al 50,1% del capitale e la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti. Il 31 Agosto il Governo, visti i disagi durante il lockdown, che hanno mostrato quanto ci sia ancora da fare in Italia sul piano del digital divide (come sottolinea da anni puntualmente il rapporto Desi dell’UE) e quanto frammentata sia laveloce italiana, ha deciso di promuovere una ...