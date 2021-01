Zayn Malik pubblica il suo numero di telefono su Twitter e i fan si sono scatenati (Di martedì 12 gennaio 2021) Il numero di telefono di Zayn Malik non è più un mistero, o almeno così sembrerebbe. Lunedì, il cantante di Pillowtalk ha sorpreso i fan condividendo un numero di telefono con prefisso statunitense su Twitter, senza una didascalia che spiegasse il motivo della sequenza di numeri. Inizialmente, i fan si chiedevano se una rapida composizione del numero li avrebbe messi direttamente in contatto con il cantante britannico, ma presto hanno capito che suonando le cifre, avrebbero sentito il suo accento di Bradford confermare la data di uscita del suo album 2021, Nobody Is Listening, il 15 gennaio. >> Katy Perry in dolce attesa e la reazione di Harry Styles Zayn pubblica il suo numero di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildidinon è più un mistero, o almeno così sembrerebbe. Lunedì, il cantante di Pillowtalk ha sorpreso i fan condividendo undicon prefisso statunitense su, senza una didascalia che spiegasse il motivo della sequenza di numeri. Inizialmente, i fan si chiedevano se una rapida composizione delli avrebbe messi direttamente in contatto con il cantante britannico, ma presto hanno capito che suonando le cifre, avrebbero sentito il suo accento di Bradford confermare la data di uscita del suo album 2021, Nobody Is Listening, il 15 gennaio. >> Katy Perry in dolce attesa e la reazione di Harry Stylesil suodi ...

