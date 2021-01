Vela | sabato a Varazze la FIV ligure rinnova le cariche

mediterranew : La vela ligure sabato a Varazze eleggerà i nuovi rappresentanti... - sportli26181512 : America's Cup 2021, New Zealand con la prua in acqua: che scuffia! VIDEO: Durante una regata di prova contro il Tea… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela sabato

AlbengaCorsara News

Si svolgeranno sabato pomeriggio a Varazze le elezioni per la nomina delle nuove cariche della vela ligure che resteranno in vigore fino al 2014. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Gianni And ...Varazze | di Claudio Almanzi – Si svolgeranno sabato pomeriggio a Varazze le elezioni per la nomina delle nuove cariche della vela ligure che resteranno in ...