Vaccinarmi contro il Covid mi ha reso migliore Ai no vax dico | provate per credere

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il 9 gennaio scorso è stata per me una data fondamentale, una data che certo ricorderò per tutta la vita: sono stato vaccinatoil-19. Lavorando come amministrativo in una struttura sanitaria sono, infatti, rientrato nelle categorie destinatarie di questa primissima fase di vaccinazioni. Devo dire la verità: l’organizzazione è stata perfetta, e, da un punto di vista personale è stato emozionante. E il primo sentimento che ho avuto subito dopo la vaccinazione è stato quello dell’incredulità. Già, non riuscivo, infatti, ache solo undici mesi dopo la scoperta in Italia del primo caso di coronavirus, dopo il periodo buio di una seconda ondata, dopo l’illusoria pseudo-libertà dell’estate scorsa, io (insieme a tanti altri come me) potessi essere vaccinatoil-19. Ero stupito, ...