Un Posto al Sole | Nina Soldano alias Marina Giordano lascia dopo 17 anni | «Non è stata una mia scelta» Rivolta dei fan sui social

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 12 gennaio 2021) Unalchoc:la soap Rai. L’improvvisa uscita di scena di) èun colpo al cuore per i fan di “Unal” e un colpo basso per l’attrice che l’ha interpretata per tanti. Viasi è infatti sfogata con i suoi follower, chiarendo amareggiata: “L’uscita dinon e?una mia. Setornerà e quando io questo ancora non lo so , l’unica certezza e? la sua partenza”. Cosa è successo, l’attrice che ...