Smog | da Lombardia 100 mln per sostituire veicoli e caldaie inquinanti

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Un pacchetto di incentivi per sostituire veicoli e caldaie inquinanti, sia private che pubbliche. Nel corso del biennio 2021-22 Regione Lombardia metterà sul piatto fino a 100 milioni di euro con questo obiettivo e le risorse saranno destinate anche al riscaldamento, all'agricoltura e all'energia. "Entro il mese di febbraio - ha spiegato l'assessore Raffaele Cattaneo - apriremo un nuovo bando per la sostituzione dei veicoli privati. Per il biennio 2021/22 mettiamo a disposizione 36 milioni di euro, tra risorse statali derivanti dagli accordi per la qualità dell'aria e risorse regionali. Una cifra doppia rispetto all'anno scorso. Un'auto elettrica, ad esempio, potrà beneficiare di uno sconto regionale fino a 8mila euro che, sommato a quello nazionale (8mila ...

