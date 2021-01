Siamo riusciti a vedere il dna a 4 filamenti in azione

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: Ktsdesign/Science Photo Library via Getty Images)È molto raro e non ne sappiamo ancora molto poco. Si tratta del misterioso dna a quattro, osservato pochi mesi fa nelle cellule umane dai ricercatori dell’Imperial College di Londra e associato a malattie come i tumori. E che ora è stato osservato per la prima volta inda un team di ricerca sempre dell’Imperial College di Londra in un nuovo studio appena pubblicato su Nature Communications. Capire come si comportano nelle cellule umane le molecole del dna a quattro, noto anche come G-quadruplex, potrà aprire la strada allo sviluppo di nuovi e potenziali farmaci in grado di bloccare la sua attività e contribuire, quindi, a fermare la crescita di un tumore. (immagine: Imperial College London)Come vi avevamo raccontato, questa particolare forma di dna si ...