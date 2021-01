Scuola Open Comuni: parte il corso con gli esperti di bilancio comunale (Di martedì 12 gennaio 2021) A cura di Alessandra Gianotti, facilitatrice alla formazione e il coinvolgimento e consigliera municipale del MoVimento 5 Stelle Una delle necessità dei neo consiglieri è quella di trovare supporto per rafforzare le proprie competenze e affrontare al meglio il proprio ruolo. È anche importante essere autonomi per poter agire tempestivamente nell’ambito delle proprie prerogative. Diventa quindi essenziale la formazione nelle principali materie di competenza. Nell’ambito di tali materie, nella mia esperienza di consigliere municipale e nella collaborazione con i consiglieri comunali, ha una rilevanza prioritaria la comprensione dei bilanci per poter verificare le azioni della Giunta e proporre eventuali azioni correttive. Nel ruolo di facilitatore per la formazione, ho avuto conferma di questa necessità impellente, segnalata da moltissimi portavoce. Da qui l’idea di un ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 12 gennaio 2021) A cura di Alessandra Gianotti, facilitatrice alla formazione e il coinvolgimento e consigliera municipale del MoVimento 5 Stelle Una delle necessità dei neo consiglieri è quella di trovare supporto per rafforzare le proprie competenze e affrontare al meglio il proprio ruolo. È anche importante essere autonomi per poter agire tempestivamente nell’ambito delle proprie prerogative. Diventa quindi essenziale la formazione nelle principali materie di competenza. Nell’ambito di tali materie, nella mia esperienza di consigliere municipale e nella collaborazione con i consiglieri comunali, ha una rilevanza prioritaria la comprensione dei bilanci per poter verificare le azioni della Giunta e proporre eventuali azioni correttive. Nel ruolo di facilitatore per la formazione, ho avuto conferma di questa necessità impellente, segnalata da moltissimi portavoce. Da qui l’idea di un ...

