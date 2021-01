Scuola, i ragazzi delle superiori protestano: “basta dad” (Di martedì 12 gennaio 2021) Si sono riaperti i cancelli delle scuole elementari, progressivamente ripartiranno in presenza tutte le altre classi in base all’andamento epidemiologico. Nell’incertezza, poiché dovrebbero essere tra gli ultimi a ritornare in classe, vivono gli studenti delle scuole superiori che continuano con la didattica a distanza. E mentre ieri i bambini tornavano in aula, i ragazzi hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Si sono riaperti i cancelliscuole elementari, progressivamente ripartiranno in presenza tutte le altre classi in base all’andamento epidemiologico. Nell’incertezza, poiché dovrebbero essere tra gli ultimi a ritornare in classe, vivono gli studentiscuoleche continuano con la didattica a distanza. E mentre ieri i bambini tornavano in aula, ihanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteorenzi : A Firenze i ragazzi vanno a scuola, anche se solo al 50%. Voglio fare i miei complimenti per il grande lavoro prepa… - matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - fattoquotidiano : Scuola, Regioni in ordine sparso: riaprono solo in 3. Azzolina: “Dad non funziona più, sono preoccupata. Sto con i… - Simone_qa : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… - ilteo77 : Abbiam comprato all'incirca 500 M di € in banchi a rotelle per far riprendere la scuola ai ragazzi, adesso a scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ragazzi L'assessore Biancareddu: «Ragazzi abbiate pazienza presto tornerete a scuola» La Nuova Sardegna I ragazzi fremono per tornare a scuola: il Governo balla ma pensa alla stretta

La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall'altra la realtà.

Scuole aperte al Cefap. Incontro virtuale sabato 16 gennaio

FVG - Torna l'appuntamento con Scuole Aperte, l'occasione per scoprire da vicino i percorsi di formazione triennale CEFAP presso le sedi di Codroipo e Tolmezzo.CEFAP organizza incontri virtuali e in p ...

La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall'altra la realtà.FVG - Torna l'appuntamento con Scuole Aperte, l'occasione per scoprire da vicino i percorsi di formazione triennale CEFAP presso le sedi di Codroipo e Tolmezzo.CEFAP organizza incontri virtuali e in p ...