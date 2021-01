Nvidia annuncia data di uscita e prezzo della GeForce RTX 3060

(Di martedì 12 gennaio 2021)ha appenato l'arrivosua nuova schedaRTX, che verrà messa in vendita a fine febbraio aldi 329$, a un paio di mesi abbondanti dall'RTXTi avvenuta a dicembre. Questo nuovo modello di GPU includerà 12GB di memoria GDDR6, con performance di gran lunga superiori a quelle delle schede precedenti, come un ray-tracing potenziato di 10 volte. Sebbene non sia scientificamente indicativa dei valori di potenzascheda, ecco qui uno schema che mette a confrontocon le precedenti 1060 e 2060: Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia annuncia

