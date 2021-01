LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein in DIRETTA: impresa di Aaron March, è secondo! Domina la Russia con Loginov e Nadyshina (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINIILE 19.56: Per oggi è tutto. Appuntamento alle prossime gare di Snowboard, grazie per averci seguito e buona serata 19.55: Gli altri azzurri: Bagozza eliminato ai quarti, Felicetti agli ottavi 19.54: Ancora una doppietta russa, come a Scuol domenica. In campo maschile vittoria per il russo Loginov, secondo posto per l’azzurro March, terzo per l’austriaco Prommegger. In campo femminile prima piazza per la russa Nadyshina, seconda piazza per la tedesca Loch, terza per la tedesca Joerg 19.53: Comunque una bellissima impresa per Aaron March che torna sul podio di Coppa del Mondo un anno dopo l’ultimo piazzamento fra i primi tre. L’azzurro ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINIILE 19.56: Per oggi è tutto. Appuntamento alle prossime gare di, grazie per averci seguito e buona serata 19.55: Gli altri azzurri: Bagozza eliminato ai quarti, Felicetti agli ottavi 19.54: Ancora una doppietta russa, come a Scuol domenica. In campo maschile vittoria per il russo, secondo posto per l’azzurro, terzo per l’austriaco Prommegger. In campo femminile prima piazza per la russa, seconda piazza per la tedesca Loch, terza per la tedesca Joerg 19.53: Comunque una bellissimaperche torna sul podio di Coppa del Mondo un anno dopo l’ultimo piazzamento fra i primi tre. L’azzurro ...

