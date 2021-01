La via “cinese” di Kim: lotta a corruzione e più grip sul Partito (Di martedì 12 gennaio 2021) Kim Jong Un è sui passi di Xi Jinping. Il giovane leader supremo nordcoreano, che già da dieci anni siede sul trono della Corea del Nord, non solo nell'VIII Congresso del Partito dei lavoratori coreani si è fatto nominare segretario generale del Partito, ma ha anche calcato la mano sul tema della corruzione, in una risonanza probabilmente non casuale dello stile di governo del Partito comunista cinese da parte del presidente Xi. Nella sua lunga relazione al Congresso, durato sei giorni, Kim ha preso atto del fallimento del piano quinquennale, non nascondendo il suo disappunto per la situazione economica in cui il paese si trova. Un esercizio di trasparenza che prelude probabilmente a una messa in riga della nomenklatura nordcoreana, a partire da un richiamo forte alla disciplina di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) Kim Jong Un è sui passi di Xi Jinping. Il giovane leader supremo nordcoreano, che già da dieci anni siede sul trono della Corea del Nord, non solo nell'VIII Congresso deldei lavoratori coreani si è fatto nominare segretario generale del, ma ha anche calcato la mano sul tema della, in una risonanza probabilmente non casuale dello stile di governo delcomunistada parte del presidente Xi. Nella sua lunga relazione al Congresso, durato sei giorni, Kim ha preso atto del fallimento del piano quinquennale, non nascondendo il suo disappunto per la situazione economica in cui il paese si trova. Un esercizio di trasparenza che prelude probabilmente a una messa in riga della nomenklatura nordcoreana, a partire da un richiamo forte alla disciplina di ...

Il giovane leader supremo nordcoreano, già da dieci anni siede sul trono della Corea del Nord. Intanto Pyongyang continua a dichiarare di non avere contagiati da Covid-19 ...

